ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2287 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15200 طن تشمل: 3800 طن زيت طعام و 8900 طن قمح و 2500 طن مولاس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1042 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2695 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178271 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى شبرا و امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 821 شاحنة .

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من ١٨_١٩ ابريل الجاري ، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى السيد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، كما رافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

وقد تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على أنواع وقود سفن نظيف وصولاً بمنظومة النقل البحرى إلى مفهوم نقل بحرى أخضر مستدام ، والتركيز على إقامة المشروعات صديقة البيئة بالموانئ ، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى لتطوير الموانئ وصناعة النقل البحرى ، كما تناولت الحلقات النقاشية التركيز على ضمان أمن وسلامة البحارة وتحقيق رفاهيتهم.