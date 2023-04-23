رئيس الوزراء العراقي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع السعودية وإيران

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عمق العلاقات التاريخية مع السعودية وإيران.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن السوداني تبادل مساء أمس، التهاني، كلًّا على حدة، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية مع البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تمنياته باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة، من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة.