"باتيلي" يحث القيادات الليبية على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء انتخابات

حث الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع القيادات الليبية على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ودعا باتيلي - وفقًا لبوابة الوسط الليبية - جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا.

من جانبها، جددت المفوضية الليبية الوطنية العليا للانتخابات، عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون، لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.