ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يرسل دبابات وآليات عسكرية إلى زابوروجيه

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف فلاديمير روجوف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، عن أن الجيش الأوكراني يعمل على إرسال وتجميع الدبابات والمركبات في مصانع ومخازن الحبوب في الجزء الخاضع لسيطرته في مقاطعة زابوروجيه.

وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "استولى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا على كافة المنشآت المدنية الكبيرة تقريبا لتجميع معداتهم العسكرية هناك، وبينها مخازن الحبوب والخضار في منطقتي أوريكوفسكي وبوغوفسكي".

وتابع: "النباتات تستخدم بالقرب من مدينة زابوروجيه للتمويه عن التحركات، حيث يتم إخفاء عدد كبير من المعدات العسكرية الأوكرانية في متاجر ومصانع في المقاطعة."

الجيش الأوكراني زابوروجيه