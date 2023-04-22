انتخابات أمريكا 2024.. توقعات بإعلان جو بايدن ترشحه لفترة رئاسية ثانية قريبًا

توقعت مصادر أمريكية أن يعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة في ٢٠٢٤، الأسبوع المقبل.

وأفادت المصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن جو بايدن يلتقي بمانحين رئيسيين وهو ما يعزز احتمالية الإعلان.

في ٢٠٢٠، ألمح بايدن إلى أنه سيكون رئيسًا لولاية واحدة، ومع ذلك، أصبح من الواضح أنه ينوي الترشح مرة أخرى.

ورغم ردوده المراوغة، إلا أن بعض أحاديثه تشير لنيته، ففي خطابه عن حالة الاتحاد، حيث طلب من الأمريكيين السماح له "بإنهاء المهمة".

وفي الأسبوع الماضي، أثناء زيارته لأيرلندا، قال إنه "قرر بالفعل" الترشح وسيعلن ترشحه "قريبًا إلى حد ما"، وقال "هذه الرحلة عززت تفاؤلي بشأن ما يمكن فعله".

ويغتنم جو بايدن اللحظة التي لم يعد فيها مضطرًا لمشاركة انتباه الجمهور مع دونالد ترامب، الذي كان حاضرًا في كل مكان في وقت سابق من هذا الشهر عندما وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك، ولم يكن الإعلان الرسمي عاجلاً لأنه كان سيجبر بايدن على البدء في جمع أموال الحملة.

لعدة أشهر، كان يجوب بايدن البلاد للترويج لنجاحاته، لكن رئاسته تلطخت بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان والتضخم المستمر، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعين عامًا.

إذا لم يحل الصراع الذي يلوح في الأفق مع الجمهوريين في مجلس النواب بشأن رفع سقف الديون، فقد تواجه الولايات المتحدة أيضًا تخلفًا عن السداد من شأنه أن يغرق البلاد في الركود ويهز العالم بأسره.

على عكس عام ٢٠٢٠، عندما كان لدى الحزب الديمقراطي حوالي ٢٠ مرشحًا، كان بايدن في موقع قوي في معسكره، التهديد الذي يمثله الآخران (حاليًا ماريان ويليامسون وروبرت كينيدي) ضعيف.

بالإضافة إلى ذلك، كانت نتائج الانتخابات النصفية في نوفمبر أفضل من المتوقع بالنسبة للديمقراطيين، مما أكسب جو بايدن انتعاشًا في استطلاعات الرأي، لكن علاماته لا تزال غير عالية، ووفقًا لاستطلاع رأي، فإن ٢٦٪ فقط من الأمريكيين يريدون منه الترشح مرة أخرى.

وهذا يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بشهر يناير (٢٢٪)، لكنه لا يزال ضعيفاً، وارتفعت هذه النسبة بين الديمقراطيين من ٣٧٪ إلى ٤٧٪. لكن ٧٨٪ يؤيدون عمله كرئيس و٨١٪ سيصوتون له إذا كان هو المرشح. على المستوى الوطني الذى يشمل الآخرين من غير الديمقراطيين، هذا المعدل هو ٤٢٪. تعكس استطلاعات الرأي فقط مصدر قلق واضح مرتبط بعمره. سيبلغ بايدن، الذي يبلغ من العمر ٨٠ عامًا اليوم، ٨٢ عامًا بعد ١٥ يومًا من انتخابات ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وسيبلغ ٨٦ عامًا في نهاية ولايته الثانية، مما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ويظهر جيل الشباب رغبة في أن يمثله مرشح أقرب إلى اهتماماته، وتحركاته الأخيرة، مثل الموافقة على مشروع حفر جديد في منطقة غير مطورة في آلاسكا، أو تهديدات حكومته بحظر TikTok ، بسبب علاقاتها مع الصين، لا تحظى بشعبية بين الشباب.