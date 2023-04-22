التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه داخل حفرة في منطقة البر الشرقي أسنيت أمام كوبري المشاه عزبة زكريا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا بوجود جثة الشاب "أحمد.ع.أ" 25 سنة مقيم قرية البقاشين داخل حفرة أمام مدخل عزبة زكريا بمنطقة البر الشرقى أسنيت

انتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بقيادة الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأن الواقعة جرت نتيجة انقلاب دراجة نارية كان يستقلها الشاب الذى لقى مصرعه بسبب حادث انقلاب دارجته البخارية بالحفرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.