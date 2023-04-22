قوى الحرية والتغيير بالسودان: ندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على مشعلي الحرب

دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان المجتمع الدولي لفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق اخر، قال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين لوكونا، هاتفيا المستجدات الأخيرة في البلاد.

وتابع قائد قوات الدعم السريع في السودان عبر حسابه علي "فيسبوك"، أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية أسباب تفاقم الأوضاع في البلاد، وكيفية استغلال الهدنة المعلنة لفتح الممرات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة المواطنين، وتمكين كل الدول من إجلاء مواطنيها ورعاياها إلى أماكن آمنة.

وأضاف: "نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، ونؤكد احترامنا للقانون الدولي والإنساني، وكافة حقوق المدنيين".

واختتم “حميدتي” بتوجيه الشكر لوزيرة الخارجية الفرنسية ، على النقاش "البناء" الذي أجرياه، الذي سيكون له الأثر الكبير على سير الأوضاع في السودان.