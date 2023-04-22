ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوى الحرية والتغيير بالسودان: ندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على مشعلي الحرب

قوى الحرية والتغيير
قوى الحرية والتغيير بالسودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان المجتمع الدولي لفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق اخر، قال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين لوكونا، هاتفيا المستجدات الأخيرة في البلاد.

وتابع قائد قوات الدعم السريع في السودان عبر حسابه علي "فيسبوك"، أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية أسباب تفاقم الأوضاع في البلاد، وكيفية استغلال الهدنة المعلنة لفتح الممرات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة المواطنين، وتمكين كل الدول من إجلاء مواطنيها ورعاياها إلى أماكن آمنة.

وأضاف: "نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، ونؤكد احترامنا للقانون الدولي والإنساني، وكافة حقوق المدنيين".

واختتم “حميدتي” بتوجيه الشكر لوزيرة الخارجية الفرنسية ، على النقاش "البناء" الذي أجرياه، الذي سيكون له الأثر الكبير على سير الأوضاع في السودان.

قوى الحرية والتغيير السودان المجتمع الدولي عقوبات الحرب