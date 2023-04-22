صور.. عودة مهرجان سومو الأطفال في اليابان لأول مرة منذ فيروس كورونا

شهد العشرات من الأطفال اليابانيين الصاخبين طقوس مهرجان "السومو المصاحب للبكاء" التقليدية، والتي يعتقد أنها تجلب للأطفال صحة جيدة. وعاد هذا المهرجان للمرة الأولى منذ أربع سنوات بعد ظهور وباء كورونا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فيمسك الآباء أطفالهم وهم يرتدون أزياء السومو ويواجهون بعضهم في حلقة السومو في معبد سينسوجي في طوكيو.

ويقوم الموظفين بارتداء أقنعة شيطانية في محاولة منهم لجعل الأطفال يبكون في المهرجان وأول من يبكي يعلن الفائز من قبل حكم السومو الذي يرتدي زيًا تقليديًا متقنًا ويحمل مروحة خشبية تستخدم للإشارة إلى النصر.

ويتم استخدام هذا المهرجان في الأضرحة والمعابد في جميع أنحاء اليابان لإسعاد الآباء والمتفرجين ووفقًا لوالدة طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، هيساي واتانابي، يمكن معرفة الحالة الصحية للطفل من خلال الطريقة التي يبكي بها، وقالت: "اليوم قد تشعر بالتوتر ولا تبكي كثيرًا، لكنني أريد أن أسمع بكاءها الصحي".

وقال شيجمي فوجي، رئيس اتحاد أساكوسا للسياحة الذي نظم الحدث، إن بعض الناس قد يعتقدون أنه من المروع أن يجعلوا الأطفال يبكو. لكن في اليابان نعتقد أن الأطفال الذين يبكون بقوة يكبرون أيضًا بصحة جيدة هذا النوع من الأحداث يحدث في العديد من الأماكن في اليابان.