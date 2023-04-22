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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع ملك البحرين

شيخ الأزهر وملك البحرين
شيخ الأزهر وملك البحرين
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تبادل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله -عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالخير واليمن والبركات.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط مملكة البحرين بالأزهرالشريف، معربًا عن تقديره لما يقوم به ملك البحرين من جهود لنشر قيم الحوار والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق جلالته دائمًا لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على مملكة البحرين نعم الأمن والأمان، والسلامة والاستقرار.  

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود شيخ الأزهر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على فضيلته العافية، وأن يجعله ذخرًا للأمة الإسلامية.

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