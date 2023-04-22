وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي لمناقشة تطورات الوضع في السودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد مناقشة تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف اطلاق النار لتمكين عمليات الاغاثة الانسانية من ان تصل الي المصابين والجرحى.

وأعرب الوزير السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري تناول الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشدداً على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.