جهود دولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان.. فيديو

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا مفصلًا عن جهود إجلاء الرعايا الأجانب من السودان إثر الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وبدأت عدد من الدول التحضيرلإجلاء رعاياها من السودان، وقال التقرير إن السودان يعيش ظروفًا قاسية على واقع إطلاق النيران والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما دفع عدد من الدول إلى العمل من أجل إجلاء رعاياها، وجاءت على النحو التالي.

مصر

منذ اللحظة الأولى تواصلت بعثات مصر في كل من الخرطوم، ووادى حلفا، وبورسودان، باستمرار مع السلطات السودانية لتسهيل عودة الرعايا عبر المعابر البرية.

ونجحت مصر وأجهزتها المعنية في إعادة الجنود الذين كانوا في السودان.

الولايات المتحدة الأمريكية

وعن أمريكا ووفق تصريحات وزير الدفاع، لويد أوستن، قال إن الجيش يعد أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل الإخلاء المحتمل للسفارة الأمريكية في السودان، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وحث البيض الأبيض الأمريكيين في السودان علي البقاء في أماكن آمنة، وأكد أن عملية إجلاء الأمريكيين لن تتم إلا بموافقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

الاتحاد الأوروبي

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يضع خططا لعملية إجلاء محتملة لرعاياهم من الخرطوم حال سمح الوضع الأمني لذلك.

السويد

فيما أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده تعمل على التنسيق مع عدة دول لإجلاء موظفي سفارتها بالخرطوم، بالتنسيق مع دول أخرى في أقرب وقت ممكن.

سويسرا

أعلنت أنها تدرس سبل بدء عملية إجلاء مشتركة لمواطنيها ولبعض موظفي السفارة من السودان.

إسبانيا

وصرح وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، أن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء نحو 60 من رعايا إسبانيا و نحو 20 مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم، وستتصرف بسرعة في أول فرصة ممكنة.

كوريا الجنوبية

نوهت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز “سي 130” وجنودا لإجلاء رعاياها، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أمريكية قريبة في جيبوتي.

وبحسب وزارة الخارجية في العاصمة سول، سيتم إجلاء 26 كوريا جنوبيا بمن فيهم موظفون دبلوماسيون.

اليابان

ومن جانبها أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة إلى جيبوتي لسرعة القيام بالاستعدادات اللازمة لنقل الرعايا اليابانيين وغيرهم، حيث يوجد نحو 60 يابانيا في السودان من بينهم موظفو السفارة اليابانية هناك.

الصين

وأردفت وزارة الخارجية الصينية أنها على اتصال مع الأطراف المعنية في السودان للتنسيق ولضمان سلامة المواطنين الصينيين المتواجدين هناك.

الدول الأوروبية وأمريكا والاتحاد الأوروبي

سفراء 24 دولة أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، كانوا قد أدانوا الهجمات المرتدة ضد الدبلوماسيين والمدنيين والجهات الإنسانية، ودعت الأطراف إلى أنهاء الاشتباكات على الفور دون شروط مسبقة.