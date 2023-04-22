تفاصيل اجتماع أساقفة أوروبا من باريس

انعقد مؤتمر أساقفة أوروبا للمرة الثانية، وذلك بإيبارشية باريس وشمال فرنسا يوم ١٨ أبريل ولمدة ٣ أيام، وبدأ الاجتماع بالقداس الالهي بكاتدرائية العذراء مريم والملاك رافائيل بدرافي بضواحي باريس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تواصل دائما خلال الثلاثة أيام بالآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا.

واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة تحمل عنوان اللقاء “تحديات وتساؤلات المسيحي في المجتمع”، وتحدث قداسته مع الآباء الحاضرين عن التحديات التي تواجه الشباب، ويطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

وشارك في الاجتماع الأنبا جبرئيل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وجنيف والقطاع السويسري المحدث بالفرنسية، الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، الأنبا برنابا أسقف روما والأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا ، الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا الأنبا ميشائيل أسقف دير الأنبا انطونيوس بألمانيا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو والأنبا دميان أسقف المانيا الشمالية.

ودار مناقشات حول العمل الرعوي الذي يقومون به في إيبارشياتهم، والموضوعات التي تواجههم في خدمتهم.

جدير بالذكر أن المرة الأولى لهذا الاجتماع قد انعقدت في ٢٠٢٢ في إيبارشية ايرلندا واسكتلندا في ضيافة الأنبا أنتوني، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واقترحوا انذاك أن تخرج وثيقة عن الرؤية الكنسية فى الموضوعات التي تواجه شباب العالم حاليًّا، اتساقًا مع توصية المجمع المقدس للكنيسة خلال جلسته العامة لهذا العام بتخصيص العام من يونيو ٢٠٢٢ إلى يونيو ٢٠٢٣ لإعلاء قيم الأسرة تحت شعار "أسرتي مقدسة - My family is holy”.

وفي نفس السياق التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا،عام ٢٠٢٠، عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت

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