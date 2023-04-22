ثاني أيام عيد الفطر.. وصول 31500 طن ألومنيوم عبر ميناء سفاجا

تابع اللواء، محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، العمل بالموانئ، حيث شدد علي انتظام العمل بالموانئ وتشديد الاجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة التأمين وعلي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب، وذلك خلال عيد الفطر المبارك.



وأعلن المركز الإعلامى إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 421 شاحنة و 21 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع ، 267 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 154 شاحنة و2 سيارة

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم السبت، لاستقبال السفينة HANDY STRANGER وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة ، كما تم تداول 3800 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .

