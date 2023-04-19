دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتأهل لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من البطولة.

وانتهت مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-1، حيث حسم السيتي اللقاء الأول لصالحه بنتيجة 3-0.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي، بعدما أهدر ليروى ساني لاعب البايرن، فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بالبرازيلي إيدرسون حارس مرمى السيتي في الدقيقة 16.

كما أهدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السماوي، ركلة جزاء في الدقيقة 37، بعد لمس المدافع دايوت أوباميكانو الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح هالاند في قص شريط أهداف المواجهة بهدف في الدقيقة 57، بعدما تخلص من المدافع أوباميكانو، مسددًا الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس سومر، معلنة تأهل مان سيتي إلى قبل نهائي كأس ذات الأذنين.

وفي الدقيقة 83، أدرك جوشوا كيميش التعادل لصالح البافاري من ركلة جزاء، ولكن لم يكف التعادل لعبور البايرن.

ويواجه مانشستر سيتي، نظيره ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 مايو 2023 في مباراة الذهاب، أما لقاء الإياب يقام يوم 17 مايو 2023.