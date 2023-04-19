"المداح 3" الحلقة 29.. تامر شلتوت يواجه لوسي ويحاول مساعدة حمادة هلال

بدأت الحلقة 29 من مسلسل “المداح 3”بمواجهة قوية بين «عماد-تامر شلتوت» و«هند بنت الأحمر-لوسي» والتى تهدده بسبب تركه طريقهم، ولكنه يتحداها ويؤكد لها أنه قرر الابتعاد عن طريق الجن ومساعدة صابر صديقه محاولةً منه أن يكفر عن ذنبه بعدما آذاه في وقت سابق.

وكان قد قابل صابر «عماد – تامر شلتوت» والذي يثبت له حسن نواياه تجاهه ويطلب منه الوثوق فيه ويؤكد له أنه سيساعده في حماية ابنه «عز» من الجن، ويؤكد له أن «أمينة – سلمى أبوضيف»، هي السبب فيما وصل إليه حاله، وهو الأمر الذي يرفضه صابر ويؤكد له أن القدر هو ما دفعه لزيارة مولد سيدي القناوي، وبعدها تعرف على قصة أمينة والمغارة المسحورة والجن العاشق وقرر مساعدتها، فيطلب عماد من صابر أن يقرأ المكتوب ويترجمه ويحاول أن يفسره للنجاة من طريق الجن.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.