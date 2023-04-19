الرئيس الأوكراني يناقش الوضع الأمني في منطقة فولين

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا في منطقة فولين حول ترتيب وحماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في منطقة فولين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء أن زيلينسكي استمع خلال الاجتماع إلى تقارير حول الوضع في منطقة فولين ومدى استعداد الوحدات العسكرية لأداء المهام، وكذلك تقارير حول إجراءات تعزيز حدود الدولة. داخل منطقة فولين.

كما ناقش الرئيس الأوكراني خلال الاجتماع قضية قيام بولندا ببناء بولندا لمحطة سيارات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.