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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يناقش الوضع الأمني في منطقة فولين

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا في منطقة فولين حول ترتيب وحماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في منطقة فولين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء أن زيلينسكي استمع خلال الاجتماع إلى تقارير حول الوضع في منطقة فولين ومدى استعداد الوحدات العسكرية لأداء المهام، وكذلك تقارير حول إجراءات تعزيز حدود الدولة. داخل منطقة فولين.

كما ناقش الرئيس الأوكراني خلال الاجتماع قضية قيام بولندا ببناء بولندا لمحطة سيارات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا بولندا