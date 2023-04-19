أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2023

يستعد المسلمون في مصر والدول العربية لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وتستعرض "البوابة نيوز" خلال السطور الأتية، أهم الرسائل والأدعية وعبارات التهنئة لعيد الفطر المبارك 2023، وهي كالتالي:

عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

في هذا العيد السعيد المبارك أتقدم بخالص تهاني وتبريكاتي لك ولعائلتك وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

كل عام وأنتم والإسلام والمسلمون بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام والجميع متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.

عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لك ولعائلتك الكريمة أحلى الأوقات وأجمل الأفراح.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، عيد فطر مبارك عليكم.

أتمنى لكم عيدًا سعيدًا، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

نحتفل بعيد الفطر بعد انتهاء شهر الصوم أعظم شهور العام، تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال.

رزقكم الله الفرحة والسعادة لقلوبكم وجعل جميع أيامكم مسرات.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد.

أدام الله لكم الأعياد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا عيدكم مبارك.

تطيب الأيام بوجودكم وتكتمل فرحتنا بقدوم عيد الفطر، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالأمن والأمان ".

ومن أدعية عيد الفطر:

اللهم أدخل الفرح والسرور على أحبتي، واجعله عيدًا سعيدًا عليهم جميعًا.

أسأل الله الذي أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد في عيد.

جعل الله سبحانه وتعالى فجر عيدك نورًا، وظهره سرورًا، وعصره استبشارًا ومغربه غفرانًا، وجعل لك دعوة مستجابة لا ترد.

اللهم في عيد الفطر المبارك أعني وأحبتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعل زينة الدنيا تسرقنا وتلهينا عما ينفعنا.



ومن عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2023 للأصدقاء:



كل عام وصديقي الحبيب الغالي بألف خير، عيد فطر مبارك.

كل سنة وانتم أعيادي يا أصدقائي المفضلين والأحب الى قلبي.

يا صديقي العيد لا يحلو إلا بضحكتك وابتسامتك.

كل عيد وأنت بجانبي يا رفيق القلب وأنين الروح وضحكة أيام.

عيد فطر مبارك يا غالي على قلبي يا صديق العمر.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم جميعًا الفرح والسعادة والازدهار.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم، وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الفطر، أتمنى لكم الخير والأمان والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم عيدًا مليئًا بالفرح والسعادة والمحبة.

أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة، وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم السعادة والنجاح والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

عسى أن يكون عيد الفطر المبارك بداية لحياة أفضل وأجمل، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

عسى أن يحمل عيد الفطر المبارك بشائر الخير والبركة والنجاح، وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم الاستمتاع بأجمل اللحظات مع الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم والإسلام والمسلمون بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام والجميع متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى.

عيد مبارك وكل عام وأنت بخير.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.

عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لك ولعائلتك الكريمة أحلى الأوقات وأجمل الأفراح.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم عيدًا مليئًا بالفرح والسعادة والمحبة.

أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة، وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم السعادة والنجاح والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم السعادة والأمان والاستقرار في حياتكم.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم عيدًا سعيدًا يملأ قلوبكم بالمحبة والسعادة والأمل.

تهانينا القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأتمنى لكم الخير والسعادة والنجاح في حياتكم.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم الاستمتاع بأجمل اللحظات مع الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة عيد الفطر للأهل والأقارب:



أتمنى لعائلتي الحبيبة عيد فطر سعيد وأيامًا مليئة بالفرح والسعادة.

أعاده الله عليكم بالصحة والعافية والنجاح، وكل عام وأنتم بخير يا أهلي.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لأهلي الكرام السعادة والازدهار والنجاح في حياتهم.

عسى أن يجعل عيد الفطر المبارك أيامًا مليئة بالأمل والفرح والمحبة، وكل عام وأنتم بخير يا أهلي.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لعائلتي الحبيبة الخير والسعادة والاستقرار في حياتهم.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير يا أهلي، وأتمنى لكم عيدًا مليئًا بالفرح والمحبة والسلام.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لأهلي الغالين السعادة والحب والسلام في كل أيام حياتهم.

تهانينا الحارة لأهلنا الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأتمنى لهم الخير والنجاح والازدهار.

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لأهلي الحبيبين السعادة والاستقرار والسلام في كل لحظة من حياتهم.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر 2023.

- أتقدم لك بباقة ورد وقبلة على الخـــد والعيد يــــوم غــد، وكل عام وأنت بخير.

- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

- ليس العيد من لبس الجديد، وإنّما العيد من أمن الوعيد، ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة، وإنّما العيد لمن أمن عذاب الآخرة، ليس لمن لبس الرقيق إنّما العيد لمن عرف الطريق.

- أحلى ما في العيد العيدية والأحلى أنها تكون منك هدية، عيدك مبارك.