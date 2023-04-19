الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأريعاء، موافقتها على هدنة لمدة ٢٤ ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣م.

وقالت قيادة القوات المسلحة السودانية إن الموافقة على الهدنة يأتي بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بتحديدات الهدنة.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية أعلنت عن موافقتها على الدخول في هدنة لمدة ٢٤ ساعة تبدأ مساء اليوم وحتى مساء غد الخميس، بشرط ضمان عدم الدخول في أية اشتباكات مسلحة مع القوات السودانية، وضرورة ضمان التزام القوات السودانية بتلك الهدنة.