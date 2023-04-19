أقوى من الحديد 3 مرات.. تعرف على الفايبر المسلح

يشهد العالم أزمة كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير وبخاصة المستخدم في البناء ولحل تلك الأزمة ظهر منتج جديد بديل الحديد المسلح وهو الفايبر المسلح حيث أكد الخبراء أنه اقوى من الحديد المسلح 3 مرات على الأقل كما أن أسياخ الفايبر المسلح روسية الصنع تعتبر أرخص من الحديد بـ30% .

وبدأ انتشار تلك الأسياخ بشكل كبير في بعض الدول ليبدأ الاعتماد عليها في البناء نظرا لأن من مميزاتها ايضا انها أخف وزن من الحديد بـ9 مرات وهي لا تصدأ أبدا كما أنه غير ناقل للتيار الكهربائي ويستخدم للاسقف والأعمدة والمسطحات الكبيرة الموانئ والمراسي وبالرغم من وجوده في أعمال غير البناء منذ سنوات طويلة.

لم يكن يعتمد عليه في عمليات البناء للمنازل والمنشئات الا بعد ارتفاع أسعار الحديد عالميا واصبح متواجد بصورته الجديدة لأول مرة على أنه بديل الحديد الأرخص والأكثر متانة.