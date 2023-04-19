نائب محافظ المنيا يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بقرية الناصرية بمركز بنى مزار

كرم الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، المتميزين من حفظة القرآن الكريم بقرية الناصرية بمركز بنى مزار والتى نظمها أعضاء لجنة الزكاة بالقرية.





جاء ذلك بحضور، عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، النائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وأهالي وأسر المكرمين.





قدم نائب المحافظ التهنئة لأهالي القرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولىٰ عز وجل أن يُعيد علينا هذه الأيام المُباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار، وعبر نائب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في حفل تكريم حفظة كتاب الله.

وأكد أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية، ووجه الشكر لجميع القائمين على تنفيذ الإحتفالية، لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا، كما حرص على التقاط صور تذكارية مع المكرمين من حفظة القرآن الكريم.



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