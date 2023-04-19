مران الزمالك.. أوسوريو يمنح زيزو وشلبي راحة إضافية

منح الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بعدما تعرض "زيزو" لإصابة بالتواء في أنكل القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر، وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق.