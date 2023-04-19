محافظ شمال سيناء يقرر برنامج احتفالات العيد القومى للمحافظة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على بدء احتفالات العيد القومى للمحافظة اعتبارا من بعد غد الجمعة المقبلة .

وأعلن المحافظ في الاجتماع المنعقد اليوم برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات والأجهزة ومديرى مديريات الخدمات والمرافق المختلفة على مستوى المحافظة أن برنامج الاحتفالات يبدأ اعتبارا من نقل صلاة العيد وصلاة الجمعة المقبلة على الهواء مباشرة ، والاحتفال بوضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول يوم 25 أبريل الجارى .. يتبعه افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات في مختلف القطاعات .

وأشار المحافظ إلى افتتاح مدرستى المجاهد محمد الغول ويوسف الصديق بالعريش ثم الانتقال الى المدينة الشبابية الدولية بالعريش لحضور تسلم قطع الأراضى ورخص المبانى لأهالى منطقة ميناء العريش البحرى وتخرج دفعة جديدة من القابلات لإحياء روح الولادات الطبيعية ، وحضور افتتاح بعض المشروعات التابعة للشباب والرياضة بالروضة والعريش .. الى جانب افتتاح مضمار الهجن لاقامة السباقات المحلية والعروض التراثية ، وكذا افتتاح المكتبة العامة التابعة للثقافة الجماهيرية ومكتبة ضاحية السلام بالعريش ، وافتتاح بعض الحفلات الفنية الخاصة بالشباب والرياضة باشتراك مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية .

ويتم نقل صلاة الجمعة القادمة من مسجد النصر بالعريش .. يعقبه الاحتفال بيوم الشهيد في العريش .

وأضاف المحافظ أن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى مستمر طوال الأسبوع التالى .. حيث يتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات وتفقد قرى الصيادين ببئر العبد .. تليها افتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات بالشيخ زويد .. منها محطات لتحلية المياه ووحدات صحية ومدارس ، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل .. حيث يتم افتتاح وضع حجر الأساس لبغض المشروعات بوسط سيناء .. منها افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم منازل التجمع التنموى في خشم القاد بمركز الحسنة وغيرها من المشروعات .