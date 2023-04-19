دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الحكم الفرنسي كليمان توربان.

ويدخل السيتي، المباراة بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بأعصاب هادئة بعد تحقيق فوز عريض على البافاري في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد معقل السيتيزينز.

يحتاج البايرن إلى تسجيل 3 أهداف على الأقل دون استقبال أي هدف، للتعادل أو معادلة النتيجة أمام الفريق الإنجليزي، ومن ثم إحراز هدف إضافي لضمان العبور إلى نصف نهائي كأس ذات الأذنين.

ومن المتوقع، أن يبدأ جوارديولا بنفس تشكيل مواجهة الذهاب، بالاعتماد على الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، بمعاونة الجناحين برناردو سيلفا وجاك جريليش.

وقد يجلس الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء السماوي في مواجهة الليلة، رفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والدولي الإنجليزي كايل والكر.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - جون ستونز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

وفي الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

ويواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد عبوره من ربع النهائي على حساب تشيلسي الإنجليزي.