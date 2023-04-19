تجارية الجيزة: غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين خلال عيد الفطر

اعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن تخصيص غرفة عمليات بتجارية الجيزة باشراف عادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة لمتابعة أعضاء الغرفة من التجار أثناء فترة عيد الفطر للعمل على حل مشاكلهم وتسهيل حركة العمل طوال ايام العيد لضمان الانتظام فى تادية الخدمات المطلوبة للمواطنيين



وأشار ناصر، إلى التواصل والتنسيق مع غرف عمليات وزارة التموين وعمليات محافظة الجيزة ومديرية التموين لخدمة المواطنيين وحل مشاكل التجار وسرعة التحرك لحل كل المعوقات التى تواجه عمل المخابز والبقالات والمنافذ التموينية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة أثناء أيام العيد ومتابعة توافر اللحوم الحية والطازجة والمبردة والسلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والدواجن الفول والبقوليات بأنواعها.