وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح ميامي بوسط البلد تمهيدا لإعادة افتتاحه

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح ميامي، بشارع طلعت حرب ، تمهيدا لإعادة افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر بالعرض المسرحي"طيب وأمير".

حيث استمعت وزيرة الثقافة إلى شرح وافٍ من مسئولي الشركة المنفذة عن أعمال التطوير والتجديد التي تضمنها المشروع والتي شملت أعمال الحماية المدنية وفق أحدث النظم، إلى جانب تطوير أجهزة الإضاءة والصوت وميكانيزم المسرح، وغرف الممثليين ورفع السعة الاستيعابية لصالة المسرح إلى 450 مقعد.

وأشادت وزيرة الثقافة، بعملية التطوير الشاملة التي تمت بالمسرح التي تعيده مرة أخرى إلى منظومة العمل الثقافي والفني لتعود مسارح الدولة للعمل بكامل طاقتها وبعروض تليق باسم المسرح المصري العريق ، ووجهت بضرورة وضع خطة للصيانة والنظافة للحفاظ عليه وعلى ما تم من تطوير.

وأكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن المسرح خضع لخطة تطوير استغرقت عامين ،شملت أجهزة الصوت والإضاءة والحريق والتكييف والحماية المدنية وأنظمة الأمن والمراقبة، بالإضافة إلى غرف الممثلين وعددها 11 غرفة بخدماتها ومرافقها، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري

وأشار جلال، إلى أن المسرح سوف يُعاد افتتاحه ضمن خطة التطوير التي أعلن عنها مطلع العام الجاري ليكون مقر لفرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، حيث سيتم افتتاحه بالعرض المسرحي "طيب وأمير" ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بطولة عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهي لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، تأليف أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقي كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق على، وإخراج محمد جبر

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