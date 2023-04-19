محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمحور ترعة المعهد الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير، بعدد من المحاور المرورية الهامة بنطاق حي شرق شبين الكوم للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى، ونسب الإنجاز كونهم شرايين جديدة للعاصمة تسهم في إحداث سيولة مرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها مدير مديرية الطرق، ومدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمستشار الهندسي، ورئيس حى شرق.

وتابع المحافظ فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بمحور ترعة المعهد إمتداد شارع عبدالرحمن الشرقاوى وحتى قرية ميت خاقان بطول 800م، ووجه المحافظ القائمين على التنفيذ بمراعاة ضبط مناسيب غرف الرى بالطريق والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة لجودة الأعمال نظراً لأهمية الطريق.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بطريق مقابر ميت خاقان الرابط بين شارع مصطفى كامل البحرى وحتى مدخل قرية ميت خاقان بطول 650 مترا، حيث يتم تنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات وإنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة، ووجه المحافظ رئيس حى شرق بالتنسيق مع إدارة الحدائق لتوريد أشجار لزراعتها بالجزيرة الوسطى عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزيرة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة، ومن المقرر أن يتم نهو كافة الأعمال عقب إجازة عيد الفطر.

وأفادت رئيس حي شرق شبين الكوم، بأنه جار العمل على قدم وساق من أعمال قطع الفرمة بثلاث شوارع رئيسية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى وهم (شارع نجيب الزناتى - شارع النصر - مسجد الحرمين)، فضلاً عن إستمرار أعمال التطوير وتركيب البلدورات محور ميت خاقان الجديد بدءاً من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق بطول (900 متر).

وفى سياق متصل تابع محافظ المنوفية أعمال التجهيزات النهائية لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل مقر ديوان عام محافظة المنوفية ، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد.

وخلال تفقده أكد المحافظ، أهمية توحيد الجهود والمتابعة اليومية لحجم الأعمال كونه مركزاً هاماً يدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بإستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة لربط كافة عناصر الطوارىء والمرافق الحيوية وتحقيق السيطرة الكاملة والتناغم مع مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن دوره في الحفاظ على خصوصية البيانات وسرعة إحتواء الطوارئ والأزمات ودعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة.

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