الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهنئة هاتفيا بمناسبة حلول عيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من شقيقه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما تم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الله أن يشمل الله مصر والأمة العربية والإسلامية بعنياته ورحمته راجيا أن يهدي الله الإنسانية للرشد والتعقل في جميع أمورها وأن يلهمنا جميعا السداد والصواب والإعانة على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه ويحقق آمال الشعوب بالمستقبل الأفضل.

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية أمام الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر كما أهدى وزير الأوقاف كتابر الله هدية تذكارية للرئيس السيسي

كما ألقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة قائلا: إن الاحتفاء السنوي بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم، يؤكد اهتمام الدولة بإكرام أهل القرآن، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس السيسي لحملة القرآن هو من إجلال الله عز وجل، وتعظيم شعائره.

وأضاف في كلمته خلال مشاركته في احتفالية ليلة القدر، أن حفظ القرآن وفهمه فهما صحيحا، وتطبيقه تطبيقا حسنا، يسهم في صنع الحضارة وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

كما ألقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة قائلا: إن عبادة الدعاء هي أبرز ما يرتبط بليلة القدر، والتي تعد خير من ألف شهر، وتضرع العبد لله عز وجل، مشيرا إلى أن البعض يظن بأن الدعاء هو عبادة ثانوية، ولكنها عبادة مأمور بها على سبيل الندب والاستحباب، وأن العبد مخير بين أدائها وتركها، وكل ذلك خاطئ مصدره الغفلة عن موارد الأمر والنهي في القرآن الكريم.

وأضاف الطيب في كلمته خلال مشاركته في احتفالية ليلة القدر، أن الدعاء هو عبادة مأمور بها في آيات كثيرة بالقرآن الكريم، والتي أمر الله به نبيه والمؤمنين في أكثر من موضع.

وأعرب عن خالص دعواته بأن يكشف الله عن أمتنا وعن العالم كله ما نزل بساحتِه من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق ولاة الأمور والعلماء والحكماء إلى بر السلام والأمان، وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات.

كما أهدى الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الرئيس السيسي هدية تذكارية خلال حفل وزارة الأوقاف بليلة القدر.