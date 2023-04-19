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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أمين عام "كايسيد" يعقد اجتماعا مع إمام المسجد المركزي بلشبونة

الدكتور زهير الحارثي
الدكتور زهير الحارثي
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عقد الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات  "كايسيد"، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر المركز مع الشيخ ديفيد منير، إمام المسجد المركزي بلشبونة. 

بحثا معًا سبلًا جديدة للتعاون، مع التركيز على دور الحوار بين أتباع الأديان في خلق مجتمعات سلمية ومتناغمة حول العالم.

وقال الدكتور زهير الحارثي: "يسعدنا في كايسيد استضافة الشيخ ديفيد منير، إمام المسجد المركزي في لشبونة، لتعزيز تعاوننا مع الجالية الإسلامية في العاصمة البرتغالية، وأنا واثق بأنه يمكننا معًا تعزيز التفاهم وقبول الآخر من خلال الحوار. ونتطلع قدمًا إلى استمرار تعاوننا البنّاء".

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