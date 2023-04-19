المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المطران شيحان في بيان نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة صباح اليوم: "باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها رئيس اساقفتها وراعيها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بكل الخير والسلام، كلل الله مسيرتكم بكل النجاح والخير لنهضة وطننا مصر وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم. كما نرسل تهنئتنا لكل أخوتنا المسلمين في أرض مصر المحروسة، كل عام وانتم بكل الخير والسلام".

وكان المطران شيحان قد ارسل برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك لكلا من: فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أحمد جمال عواد رئيس حي الظاهر والوايلي.