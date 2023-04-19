محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الديار بحلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما بعث المحافظ ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العيد المبارك.

وجاء في البرقية: “يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك"، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار”.