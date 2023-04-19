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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت النيابة القاهرة الجديدة، من إعداد أمر الإحالة الخاص بسيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، ومن ثم أمرت بإحالتها للمحاكمة فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية في ضبط (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بسرقة مبلغ مالى (عملات أجنبية ومحلية – مشغولات ذهبية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول واعترفت بارتكاب الواقعة نظراً لطبيعة عملها طرف "مالك المسكن المجنى عليه" وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بمحل سكنه، حيث تمكنت من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

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