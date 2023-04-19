ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيرين عبد الوهاب تعود إلى سوق الحفلات بعد غياب.. بالفيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد مدينة دبي لاستقبال أكبر حفل فني في الثامن والعشرين من أبريل، وذلك على مسرح كوكاكولا ايرينا، والذي يستعد لاستقبال النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي تعود إلى سوق الحفلات الجماهيرية بعد سنتين من الغياب. 

ومن المقرر أن تصل شيرين عبد الوهاب إلى دبي الأسبوع المقبل من أجل العمل على بروفات الحفل والاستعداد له، حيث سيكون الأضخم من حيث الحضور الجماهيري الذي يشتاق إلى نجمته المفضلة.

شيرين ستقدم بالحفل باقة من ألمع أغانيها القديمة وكذلك أغنية من ألبومها الجديد والتي تستعد لطرحه نهاية هذا العام، وجار حاليا التحضير والعمل على المسرح وأجهزة الصوت والإضاءة مع كبرى الشركات العالمية كما تم طرح تذاكر الحفل والتي بدأت أسعارها من ١٩٥ درهم لتصل درجة vip إلى ٢٥٠٠ درهم.

https://www.instagram.com/reel/CrMD8L3LjG6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

شيرين عبد الوهاب حفلات النجوم الفنان حسام حبيب