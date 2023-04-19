شيرين عبد الوهاب تعود إلى سوق الحفلات بعد غياب.. بالفيديو

تستعد مدينة دبي لاستقبال أكبر حفل فني في الثامن والعشرين من أبريل، وذلك على مسرح كوكاكولا ايرينا، والذي يستعد لاستقبال النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي تعود إلى سوق الحفلات الجماهيرية بعد سنتين من الغياب.

ومن المقرر أن تصل شيرين عبد الوهاب إلى دبي الأسبوع المقبل من أجل العمل على بروفات الحفل والاستعداد له، حيث سيكون الأضخم من حيث الحضور الجماهيري الذي يشتاق إلى نجمته المفضلة.

شيرين ستقدم بالحفل باقة من ألمع أغانيها القديمة وكذلك أغنية من ألبومها الجديد والتي تستعد لطرحه نهاية هذا العام، وجار حاليا التحضير والعمل على المسرح وأجهزة الصوت والإضاءة مع كبرى الشركات العالمية كما تم طرح تذاكر الحفل والتي بدأت أسعارها من ١٩٥ درهم لتصل درجة vip إلى ٢٥٠٠ درهم.

https://www.instagram.com/reel/CrMD8L3LjG6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=