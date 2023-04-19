نقابة أطباء السودان: ارتفاع القتلى المدنيين لـ174 شخصا و1041 إصابة

أعلنت نقابة الأطباء في السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 174 شخصًا، و1041 حالة إصابة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء في السودان، أن أغلب المرافق الصحية باتت خارج نطاق الخدمة، لافتة إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف.

وأضافت رئيس نقابة الأطباء في السودان خلال تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة في وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة أن البنية التحتية تضررت كثيرًا جراء الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا.