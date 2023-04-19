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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقابة أطباء السودان: ارتفاع القتلى المدنيين لـ174 شخصا و1041 إصابة

السودان
السودان
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أعلنت نقابة الأطباء في السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 174 شخصًا، و1041 حالة إصابة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء في السودان، أن أغلب المرافق الصحية باتت خارج نطاق الخدمة، لافتة إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف.

وأضافت رئيس نقابة الأطباء في السودان خلال تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة في وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة أن البنية التحتية تضررت كثيرًا جراء الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا.

السودان البنية التحتية الجيش السوداني الدعم السريع القاهرة الاخبارية