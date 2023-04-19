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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مدة غياب زيزو عن الزمالك بعد الإصابة

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك
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خضع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة الماضية بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أول أمس الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وأثبتت الفحوصات بإصابة زيزو بإلتواء فى الكاحل ، وسيغيب على أثرها لمدة 3 أيام عن تدريبات الزمالك ، على أن يخضع بعدها لفترة تأهيل ويعود بشكل طبيعى للمشاركة فى تدريبات الزمالك .

وأعلن الجهاز الطبي للزمالك بأن اصابة زيزو لن تمنعه من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر اقامتها يوم 5 مايو المقبل فى الإمارات .

ويعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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