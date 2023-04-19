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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا نحو 100 مرة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية هاجمت العديد من البلدات التابعة للإقليم حوالي 100 مرة في آخر 24 ساعة، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وذكر مالاشكو - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن المجتمعات الواقعة على خط التماس واجهت على مدار يوم أمس أربع غارات جوية وهجوما بطائرة بدون طيار وثلاث هجمات صاروخية متعددة الإطلاق (MLRS) ونحو 93 ضربة مدفعية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن المقذوفات الروسية تسببت مرة أخرى في أضرار للبنى التحتية في بلدات نوفودانيليفكا ومالينيفكا وكاميانسك ونوفوياكيفليفكا و16 مستوطنة أخرى، بما في ذلك أوريكيف وهوليايبول.

أوكرانيا القوات الروسية زابوروجيا