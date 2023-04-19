القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 60 هجومًا روسيًا في 4 قطاعات

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث نجح المدافعون في ردع أكثر من 60 هجوما.

وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 60 هجومًا روسيا في هذه المناطق من الجبهة، ويستمر القتال الأشد في باخموت ومارينكا حيث شن الروس 4 ضربات صاروخية و60 ضربة جوية ونفذت 58 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، كما تضرر مدنيون".

ولا يزال احتمال حدوث مزيد من الضربات الصاروخية والجوية عبر أوكرانيا قائما.

وفي المقابل، شنت الطائرات المقاتلة الأوكرانية 11 ضربة على مناطق تركيز الأفراد الروس وضربتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، علاوة على ذلك، تم إسقاط طائرتين بدون طيار للاستطلاع (من طراز Orlan-10 و Supercam) و8 طائرات بدون طيار (7 طائرات شهيد -136 وLancet).

كما قصفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية 3 مناطق تركيز للأفراد العسكريين الروس، ومحطة حرب إلكترونية.

وفي نفس السياق، ذكر سلاح الجو الأوكراني اليوم الأربعاء أن القوات الروسية هاجمت منطقة أوديسا بطائرات شاهد -136 - 131 كاميكازي خلال الساعات الماضية، حيث نجح المدافعون الأوكرانيون في إسقاط 10 من أصل 12 طائرة بدون طيار.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن سلاح الجو "خلال الساعات الماضية، شن الروس هجوما آخر على منطقة أوديسا مستخدما شاهد، وهذه المرة دمر جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقيادة الجوية الجنوبية 10 من أصل 12 شاهد -136 / 131 كاميكازي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.