النيابة تأمر بإرسال مخدرات بحوزة عاطلين في الشروق إلى المعمل الكيميائي

قررت نيابة الشروق وبدر، إرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بمنطقة الشروق إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.