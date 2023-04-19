وكيل رياضة القليوبية يكرم حفظة القرآن بمركز شباب نامول

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب نامول بإدارة طوخ بحضور الدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، عماد الدين لطفى مدير إدارة طوخ ، هانى على رئيس مجلس إدارة مركز شباب نامول وأعضاء مجلس إدارة المركز .

شهدت الاحتفالية حضور كثيف يصل لأكثر من 3000 فرد من أهالي ورموز وأعيان القرية وأسر الفائزين ورواد وأعضاء المركز، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى وتضمنت فقرات الاحتفال تلاوة ايات من الذكر الحكيم ،فقرات انشاد دينى ، وعرض زفة حفظة القرآن الكريم ، وكلمات افتتاحية وترحيب بالسادة الحضور وتكريم للفائزين الذين بلغ عددهم 420 فائز فى مسابقة حفظ القران الكريم.

وفى كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر لإدارة المركز على التنظيم الجيد للحفل ، وللنائب أحمد بدوى على حضوره ومشاركته الفعالة لأنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، وأكد الصبروط على أن الإهتمام بتكريم حفظة القرآن وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة والفاعليات داخل مراكز الشباب يأتى ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية .

وفى ختام كلمته وجه الصبروط الشكر لأولياء الأمور على دعمهم لابنائهم وتشجيعهم لحفظ القران الكريم ، كما وجه الدعوة للجميع بتشجيع ابنائهم للتردد على مراكز الشباب للاستفادة من الخدمات والأنشطة المتنوعة التى تقدمها مراكز الشباب و أن مراكز الشباب ليست للكرة فقط وابوابها مفتوحة للجميع، مشيرا الى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نفذت برنامج متكامل للأنشطة يشمل أنشطة ثقافية ،اجتماعية ،دينية، فنية ورياضية خلال شهر رمضان الكريم .

وأشاد النائب احمد بدوى بالطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بوجه عام ومراكز شباب القليوبية بوجه خاص ، لما يتحقق على أرض الواقع من انجازات على مستوى الانشاءات والبنية التحتية ، وعلى مستوى البرامج والفاعليات والأنشطة المتنوعة فى كافة المجالات المختلفة لوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية نفذت العديد من الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم، وفقا للخطة الموحدة لمراكز الشباب بالقليوبية ، والتى شملت الاحتفال بليلة القدر ، تكريم حفظة القرآن الكريم ، الدورات الرمضانية فى كرة القدم وتنس الطاولة والكاراتيه ، صالونات ثقافية ودينية والاحتفال بيوم اليتيم وتم تنفيذها داخل مراكز الشباب وأيضا من خلال احتفالات كبري على مستوى إدارات الشباب الفرعية الثمانية، إيمانا بالدور الهام والمؤثر لمراكز الشباب في تشكيل الوعي وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.