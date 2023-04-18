حقوق المنصورة تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقى لحماية الييئة

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة عن تنظيم مسابقة تحت عنوان "أفضل فيديو وثائقى لحماية البيئة " وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقال الدكتور علاء التميمي وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ان جائزة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقى لحماية البيئة تعد نموذج لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة وهو نهج تسعى من خلاله الكلية لحماية وصون البيئة باعتباره مرتكزا أساسيا لمبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية .

يشار الى أن شروط المشاركين تضمنت أنه يحق للأفراد عمل فريق عمل بحد أقصى ثلاث أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك فى هذه الجائزة.

كما حددت مجالات الجائزه أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات الاتيه " صون البيئة والموارد الطبيعية و حماية المحيط الحيوي والتعليم والتدريب البيئى والحفاظ على التراث الطبيعى للإنسانية وخلق الوعى البيئى من خلال إعداد المعلومات البيئية البناءه وتأسيس وإدارة المناطق المحمية مثل المحميات وأماكن الآثار الطبيعية العالمية وترشيد الاستهلاك ورفع الوعى " .

وتضمنت شروط المسابقة أيضا أن يكون الحد الأقصى للفيديو ٥, دقائق وان يقدم أفكارا وحلول ابتكارية تساهم فى الحفاظ على البيئة وان يتسم الفيديو بجودة عالية وان يرفع الفيديو على اللينك الموجود فى الخانه المخصصه أو أن يسلم الفيديو محمل على اسطوانه أو فلاشه لمكتب الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال اسبوعين بحد أقصى ١ مايو القادم .

كما أعلنت الكلية أن جائزة المسابقة ستكون عبارة عن درع الكلية وشهادة تقدير تحمل اسم "جائزة كلية الحقوق لحماية البيئة" وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق تسلمه إدارة الكلية بحضور جمع علمى من المهتمين بالبيئة والحفاظ عليها ومن المهتمين بالنشاط الفكرى والعلمى .