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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل أشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية  بالقاهرة على حريق نشب داخل أشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أى إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق  باشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول وتم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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