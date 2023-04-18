خبير عسكري سوداني: الاشتباكات قلت وتيرتها

قال الخبير العسكري بابكر إبراهيم، إن الموقف العسكري لقوات الدعم السريع في تدهور مستمر، والقوات المسلحة السودانية كانت قد أعلنت أن الوقت التقريبي لانتهاء العمليات 4 أيام.

وأشار إبراهيم إلى أنه في اليوم الرابع من العمليات، "في كل أنحاء السودان تمكرز الجيش حول القيادة العامة ومطار الخرطوم، وهما مأمنتان بمسافة معقولة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات قلت وتيرتها الآن، بعد أن قامت قوات الدعم السريع بالسطو على المحلات والصيدليات لاحتياجهم للأدوية، ونهبوا الكثير من المحال، وسيطروا على بعض المستشفيات، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تهجم على المستشفيات المتواجد بها بعض من قوات الدعم السريع وتركوا العمل الإنساني يسير بها.

وأكد أن الموقف العام حسب تقديره وتقدير غرفة العمليات وصل إلى مرحلة الحسم النهائي، وسرت شائعات أن حميدتي أصيب أمس، ولكن الأكيد أن القوات المسلحة نبهت منطقة معينة بإخلائها تماما بعد عمليات الاستطلاع بالطائرات المسيرة، وقامت طائرات الميج 29 بقصف بناية كاملة، ربما يكون متواجد بها حميدتي، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك، وهناك شائعات أن الحرس الخاص بحميدتي متواجد ببعض المستشفيات وبعضهم متوفي، وكل هذه مؤشرات تقول أنه ربما كان متواجدا في هذه المنطقة.