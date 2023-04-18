الليلة.. نهائي دوري الشهداء الرمضانية بقرية شطورة في سوهاج

يشهد ملعب الجزيرة، بقرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حفل نهائي الدورة الرمضانية التى استمرت على مدار شهر رمضان المبارك، والتي ينظمها عدد من شباب القرية، بقيادة الكابتن سيد مكي، الدكتور محمد عسكر، الدكتور مصطفي اللقلق، الدكتور عماد حمدي، الكابتن احمد رشاد، والتى تتضمن 12 فريقا مشاركا خلال البطولة.

وشهدت الدورة خلال شهر رمضان المبارك حضور جماهيري كبير من داخل وخارج القرية الي جانب مشاركة فرق عديدة من مراكز طهطا وطما وسوهاج وغيرهما من الفرق على مستوى المحافظة.

تبدأ فعاليات المباراة النهائية بين فريقي الذئاب وعمر الكودي في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، ويأتي قبلها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي الزقازقه والارجنتين، ثم يعقبها توزيع الجوائز للمراكز الأول والثاني والثالث.

يذكر ان قرية شطورة شهدت خلال الشهرين الماضيين عدة حالات وفاة للعديد من خيرة شبابها خلال حوادث سير متفرقة، وهو ما دفع منظمي الدور الرمضانية علي تسميتها بدورة الشهداء، تخليدًا لذكراهم.