موسكو تستدعي سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا بسبب "التدخل بشؤونها"

أعلنت موسكو الثلاثاء أنها استدعت سفراء واشنطن ولندن وأوتاوا بعدما اتّهمت بلدانهنّ "بالتدخل" بشؤونها الداخلية.

ولم تحدد الخارجية الروسية سبب الاستدعاء على الفور، لكنها شجبت انتقادات السفيرات الاثنين بعد الحكم على المعارض الروسي البريطاني فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عامًا بتهمة "الخيانة العظمى".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفيرات الثلاث - الأميركية لين تريسي والبريطانية ديبورا برونرت والكندية أليسون لوكلير - قد يتمّ استدعائهنّ "ليتذكّرن ما يجب أن يفعل الدبلوماسيون بالعادة وما لا يجب أن يفعلوه".

الثلاثاء، كررت الخارجية الروسية هذا الموقف، منددة "بالتدخل الواضح" للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في "الشؤون الداخلية" الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية‭‭‭ ‬‬‬اليوم الثلاثاء إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس حربية نووية نفذتا طلعات دورية روتينية فوق بحر أوخوتسك وبحر بيرنج قبالة أقصى شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في وقت لاحق في بيان إنها دفعت بطائرة مقاتلة ردا على تحليق طائرتين روسيتين لجمع المعلومات فوق بحر اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أمس الاثنين إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى روسيا بشأن التدريبات العسكرية حول الجزر المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من هوكايدو اليابانية.

يأتي ذلك في اليوم الأخير من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان، والذي اتفقت خلاله المجموعة على ضرورة أن تسحب روسيا جميع قواتها في أوكرانيا دون قيد أو شرط.