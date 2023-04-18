طلاب محاصرون ومقتل أطفال.. أعمال العنف في السودان مستمرة لليوم الرابع.. وأعداد القتلى في ازدياد

حوصر الطلاب في جامعة الخرطوم داخل مباني الحرم الجامعي لأكثر من ثلاثة أيام، مع تساقط نيران المدفعية والنيران حولهم في العاصمة السودانية.

وانتشر القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع يوم السبت، لكن منطقة الجامعة هي نقطة ساخنة خاصة بسبب قربها من القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث تحلق الطائرات الحربية في سماء المنطقة.

وقال المظفر فاروق البالغ من العمر 23 عامًا، وهو واحد من 89 طالبًا وأعضاء هيئة تدريس وموظفين يحتمون داخل مكتبة الجامعة، "إنه أمر مخيف أن تتحول بلادنا إلى ساحة معركة بين عشية وضحاها".

وتعصف الخرطوم بالعنف والفوضى، وفي غضون ذلك، يدفع المدنيون الثمن، حيث قُتل ما لا يقل عن 180 شخصًا وأصيب 1800 آخرون، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة أمس الاثنين.

وقال جيرمان مويهو، موظف الصليب الاحمر من الخرطوم "الشوارع خالية تماما، أستطيع أن أرى الدخان الخارجي يتصاعد من المباني، ويمكنني سماع دوي انفجارات مسكني، إطلاق نار كثيف من الخارج".

وقال مويهو: "في المبنى الذي أقيم فيه، رأيت أسرًا لديها أطفال، وأطفالًا يبكون عند وقوع غارات جوية، وأطفال مذعورين"، مضيفًا أن الناس لا يحصلون على الطعام أو الدواء بسبب القتال العنيف بالخارج.

وتوفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أمس الاثنين بعد أن قصفت قوات الدعم السريع مستشفى في الخرطوم وألحقت أضرارًا بجناح الولادة.

وأُجبر المسعفون على الإخلاء، تاركين وراءهم المرضى - بعضهم مجرد أطفال حديثي الولادة في حاضنات.

وقالت نقابة الأطباء السودانية إن ستة مستشفيات على الأقل تعرضت للقصف من قبل الجانبين المتحاربين.

حتى الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني تم استهدافهم. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وقوع هجوم على قافلة دبلوماسية أمريكية أمس الاثنين.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن جميع أفراد شعبنا بأمان، لكن هذا كان العمل متهورًا، وكان غير مسؤول، وبالطبع غير آمن.

وتعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء أيضا في مقر إقامته يوم الاثنين، على الرغم من أنه بخير الآن، وفقا لمتحدث باسم كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.