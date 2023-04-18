“هيئة الدواء”: انتهاء ورشة عمل حول إدراج المواد الخام الخاصة بالمستحضرات الطبية.. صور

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة "بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".

وشهدت ورشة العمل، المقدمة لممثلي الشركات، التعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وذلك وفقاً لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية.

وشرح الدليل التنظيمي قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وكيفية التقديم لإدراج المواد الخام الفعال للمستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات، والتعريف بأهم القواعد التي تساعد على سرعة تسجيل المستحضرات الطبية، وذلك لسرعة توفير الدواء للمواطن.

IMG-20230418-WA0013

IMG-20230418-WA0015

IMG-20230418-WA0016

IMG-20230418-WA0018

IMG-20230418-WA0017

IMG-20230418-WA0019

IMG-20230418-WA0020

IMG-20230418-WA0004

IMG-20230418-WA0005

IMG-20230418-WA0007

IMG-20230418-WA0008

IMG-20230418-WA0009

IMG-20230418-WA0012

IMG-20230418-WA0010

IMG-20230418-WA0011