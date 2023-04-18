أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة "بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".
وشهدت ورشة العمل، المقدمة لممثلي الشركات، التعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وذلك وفقاً لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية.
وشرح الدليل التنظيمي قواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية، وكيفية التقديم لإدراج المواد الخام الفعال للمستحضرات الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات، والتعريف بأهم القواعد التي تساعد على سرعة تسجيل المستحضرات الطبية، وذلك لسرعة توفير الدواء للمواطن.
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“هيئة الدواء”: انتهاء ورشة عمل حول إدراج المواد الخام الخاصة بالمستحضرات الطبية.. صور
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أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة "بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".
أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل الخاصة "بالتعريف بقواعد وإجراءات إدراج المواد الخام الفعالة للمستحضرات الطبية".