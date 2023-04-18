في ذكرى وفاتها.. تعرف علي الطوباوية سافينا بتريلي العذراء

تحتفل الكنيسه الكاثوليكيه اليوم الثلاثاء، بذكرى وفاة الطوباوية سافينا بتريلي العذراء.

ولدت سافينا بيتريلي في 29 أغسطس 1851م في سيينا دوقية توسكانا الكبرى ، وهي الابنة الثانية لجيلسو بيتريلي وماتيلدا فيتوريني. التحقت بمدرسة تديرها راهبات بنات المحبة ، وفى سن العاشرة قرأت قصة حياة القديسة كاترين من سيينا واعجبت بروحانيتها ورسالتها، التي تهدف الى الاهتمام بالفقراء والعناية بالمرضي.وتقدمت سافينا للمناولة الاحتفالية في سن الثانية عشرة. وتعهدت سافينا لله بأنها تبقى عذراء ، وفى عام 1868م انضمت الى نشاط بنات مريم ،وفى عام 1873م عينت رئيسة لنشاط بنات مريم.

وفى عام 1869م استقبالها البابا بيوس التاسع ، ودعاها لتأسيس جماعة رهبانية تتبنى روحانية القديسة كاترين دي سيينا ، بعد أن علم بأن سافينا هي من سييينا .وقامت مع خمسة فيتات بتأسيس الرهبانية الجديدة باسم " راهبات القديسة كاترين دي سيينا" في 15 أغسطس 1873م تاريخ تأسيس الجماعة الناشئة نذرت هي وزميلتها نذورهما الرهبانية للرهبنة المعترف بها.

وحصلت الجماعة الرهبانية الجديدة موافقة رئيس أساقفة سيينا إنريكو بيندي، وانتقلت هي ورفاقها الى دير جديد في سيينا في 7 سبتمبر 1874م بموافقة رئيس الأساقفة.

فكرست رسالتها لتعليم أطفال الشوارع المشردين ، التعليم المسيحي والإنساني والتربوي. فكانت تجمعهم من الأزقة والشوارع في منزلها ،والإهتمام بالفقراء وكانت تقدم لهم مواد غذائية، افتتحت الجماعة أول منزل لها في أونانو عام 1881م وأول بعثة الى البرازيل عام 1903م . وقاموا بكل تفاني وخلاص لرسالتهم التعليمية والتربوية وأيضا الاهتمام بالفقراء والعناية بالمرضي .وصدر المرسوم البابوي لتاسيس هذه الجماعة الجديدة عام 1891م من قبل البابا لاون الثالث عشر.

وتمت الموافقة على قانون ودستور لجماعة الراهبات الفقيرات للقديسة كاترين دي سيينا. وتمت الموافقة عليه بالكامل بعد موافقة البابا بيوس العاشر عليه في مرسوم في 17 يونيو 1906م . وبعد اثنين وعشرين سنة على تأسيس الجماعة الجديدة واجهت بعض الصعوبات ونكسات شديدة ، لكن إيمانهم العميق بالعناية الإلهية وبواسطة بعض المحسنين استمرت الجماعة في رسالتها . توسعت عمل الجماعة الجديدة ليشمل الرعاية المنزلية والمستشفيات للمرضى وكبار السن ، على الرغم من أن رسالتها الرئيسية كانت دائما تستهدف الفقراء والمحرومين.

فرأت سافينا شخص يسوع المسيح في الفقراء . وقالت:" من ينظر إلينا يجب أن يرى يسوع فينا ، لأن المحبة هي الفضيلة التي تجعل الله حاضرًا أكثر من أي شيء آخر".

توفيت سافينا في 18 أبريل 1923م في سيينا بسبب السرطان ، بلغ عدد راهبات "فقراء سانت كاترين دي سيينا " أكثر من خمسمائة أخت ولديها منازل في إيطاليا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة والهند والفلبين وأماكن أخرى. تم تطويبها في 24 ابريل عام 1988م . بساحة القديس بطرس ، مدينة الفاتيكان على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني.