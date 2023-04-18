تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر أبريل

عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء جلسته رقم 598 برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وناقش المجلس عددًا من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى.

وفى مستهل الجلسة هنأ رئيس الجامعة كلية الهندسة لحصولها على ثلاث شهادات أيزو ISO-45001, ISO-14001, ISO-9001 في مجالات نظم إدارة الجودة، ونظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية.

كما أحيط المجلس علمًا بإجتماعات متابعة سير العمل والإنجاز بالمشروعات الجارية بقطاعى التعليم والمستشفيات بالجامعة و التأكيد علي الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات.

كما اتخذ المجلس عدة قرارات منها الموافقة على منح عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 9 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين 20مدرس مساعد بوظيفة مدرس، وتعيين 2 أخصائى تمريض أول بوظيفة زميل.

ووافق المجلس على تحديد موعد التقدم للدراسات العليا بكلية الآداب للعام الجامعي 2023/2024 اعتباراً من 1/9/2023 ولمدة شهر، فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية (دبلوم- ماجستير - دكتوراه) للعام الجامعي 2023/2024 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إلى يوم السبت الموافق 16/9/2023.

كما وافق المجلس على اتمام عقد عددًا من بروتوكولات التعاون منها إتمام عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة وبين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن إنشاء مبنى مشترك بقطعة الأرض الملاصقة لمستشفى الطوارئ بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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