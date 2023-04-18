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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تاجر لقيامه بالاعتداء على شخصين بحدائق القبة

المتهم
المتهم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي تاجر فاكهة اعتدي علي شخصين بسلاح ناري في حدائق القبة. 
وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (شخصين، مصابان برش خرطوش) وبسؤالهما اتهما كلاً من (بائع فاكهة، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح، وشقيقه) لوجود خلافات بينهم، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المصابين بالتعدى على المشكو فى حقهما مما أدى إلى إصابة أحدهما مما آثار حفيظته فقام بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" كان بحوزته مُحدثا إصابتهما المشار إليها . 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه الثالث  وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار" ، والمستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

إطلاق عيار نارى الاجهزة الامنية بالقاهرة الاعتداء علي شخص بائع فاكهة