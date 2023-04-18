وزير الرياضة يتابع تنفيذ مبادرة "يوم الخير" في مراكز الشباب بالمحافظات

افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مبادرة يوم الخير تحت شعار "يلا... نعيد " بمراكز الشباب في محافظات (الإسكندرية - أسيوط- كفرالشيخ-القليوبية -دمياط - بني سويف - المنوفية - الشرقية - شمال سيناء- مطروح- بورسعيد- بني سويف - جنوب سيناء- البحر الأحمر - سوهاج - المنيا -أسوان)، بحضور مديرى مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية .

كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته مع المشاركين ، أن المباردة تأتى فى إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر إحتياجا ،وفقا لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضى قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى ، مضيفاً أن "يوم الخير" هي من المبادرات الهامة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب ،وتهدف الي توزيع الملابس على أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في الأماكن الأكثر إحتياجا، لتوفير ملابس بأسعار مخفضة وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق .

ووجه صبحي بالإستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية ، والإستعداد من الان لتنفيذ المبادرة بعيد الأضحى المبارك .

جدير بالذكر أنه تم التجهيز طوال شهر رمضان المعظم بكافة المحافظات، لتجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجا قبل عيد الفطر المبارك ، و بلغ عدد القطع التي تم توزيعها خلال أولى أيام المبادرة 41,55 الف قطعة ملابس ،بإجمالي 20 الف مستفيد حتي الآن، تنفذ المبادرة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، إدارة أندية الفتاة والمرأة .