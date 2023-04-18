وكيل تعليم دمياط يتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات آخر العام

تفقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بادارتي كفر سعد وفارسكور التعليميتين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م

شملت الجولة مدرسة اللواء رفعت الجميل تعليم أساسي والشهيد محمد رضا شبانه الابتدائية والشهيد محمد شبانه الإعدادية بإدارة كفر سعد التعليمية ومدرسة الشهيد عبد الغني عياد الابتدائية والشهيد محمد المنير الابتدائية والشهيد محمد المنير الإعدادية والشهيد علي الزهيري وشجرة الدر الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.